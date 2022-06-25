Политолог Евстафьев заявил, что Запад объявил Россию вселенским злом в 2018 году
Российский эксперт Дмитрий Евстафьев заявил, что Российскую Федерацию стали называть мировым злом после дела Скрипалей.
Дмитрий Евстафьев в интервью журналистам БЕЛТА рассказал о том, как ведется диалог между руководством РФ и Европейским Союзом.
По его словам, в Европе не с кем вести диалог, поскольку европейские лидеры – несамостоятельные фигуры.
Евстафьев сказал, что последним самостоятельным лидером в российской столице был Макрон, а вот с канцлером Германии никто даже не пытался выстроить диалог.
Политолог добавил, что с Лондоном Москва можно общаться только по поводу того, чтобы Великобритания объявила дело Скрипалей сфабрикованным.
По его словам, именно с него началась демонизация России в западных государствах.
Опубликовано: Евгений Прокофьев
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