Российский эксперт Дмитрий Евстафьев заявил, что Российскую Федерацию стали называть мировым злом после дела Скрипалей.

Дмитрий Евстафьев в интервью журналистам БЕЛТА рассказал о том, как ведется диалог между руководством РФ и Европейским Союзом.

По его словам, в Европе не с кем вести диалог, поскольку европейские лидеры – несамостоятельные фигуры.

Евстафьев сказал, что последним самостоятельным лидером в российской столице был Макрон, а вот с канцлером Германии никто даже не пытался выстроить диалог.

Политолог добавил, что с Лондоном Москва можно общаться только по поводу того, чтобы Великобритания объявила дело Скрипалей сфабрикованным.

По его словам, именно с него началась демонизация России в западных государствах.