В Екатеринбурге фанатка набросилась на певицу МакSим

Во время концерта МакSим в Екатеринбурге фанатка выбежала на сцену и повалила певицу на пол сцены.

По информации появившейся в одном из Telegram-каналов, во время выступления певицы МакSим на музыкальном фестивале «Ночи музыки» фанатка выбежала на сцену во время исполнения песни «Мой рай» и начала пытаться обнять звезду российской эстрады.

Сразу же после случившегося на сцену поднялся охранник MакSим, однако фанатку это не испугало.

Женщина схватила певицу за руку и пыталась куда-то увести знаменитость с собой, но исполнительница упала, после чего телохранитель помог ей встать, а хулиганка была задержана.

На данный момент Марина Абросимова, она же МакSим, и её пресс-представитель Маргарита Соколова не дали никак официальных комментариев по поводу случившегося на выступлении в Екатеринбурге.