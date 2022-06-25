В Екатеринбурге фанатка набросилась на певицу МакSим
Во время концерта МакSим в Екатеринбурге фанатка выбежала на сцену и повалила певицу на пол сцены.
По информации появившейся в одном из Telegram-каналов, во время выступления певицы МакSим на музыкальном фестивале «Ночи музыки» фанатка выбежала на сцену во время исполнения песни «Мой рай» и начала пытаться обнять звезду российской эстрады.
Сразу же после случившегося на сцену поднялся охранник MакSим, однако фанатку это не испугало.
Женщина схватила певицу за руку и пыталась куда-то увести знаменитость с собой, но исполнительница упала, после чего телохранитель помог ей встать, а хулиганка была задержана.
На данный момент Марина Абросимова, она же МакSим, и её пресс-представитель Маргарита Соколова не дали никак официальных комментариев по поводу случившегося на выступлении в Екатеринбурге.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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