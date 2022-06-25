CNN посчитало, что Путин «не несет полную ответственность» за глобальные вызовы

В большом обзоре событий на планете, который предшествует саммиту «большой семерки» в Германии, аналитики издания обращают внимание на ряд причин, которые диктуют глобальные вызовы человечеству.

«Официальные лица президента России Владимира Путина намекают на ядерный Армагеддон, Китай становится все более напористым, надвигается глобальный продовольственный кризис, растут цены на нефть, надвигается глобальный экономический спад и кризис стоимости жизни. Стремления к изменению климата также сбиваются с толку, а проблемы с цепочками поставок подрывают надежды на возвращение к нормальной жизни после пандемии», - перечисляют авторы основные проблемы современности.

И вдобавок ко всему этому, принимающая сторона прошлогоднего саммита, Великобритания, угрожает нарушить международные законы в связи с соглашением о Brexit с ЕС, добавляют авторы.

Хотя лидеры «Большой семерки» могут с некоторым удовлетворением оглянуться назад на свое единство перед лицом беспрецедентной агрессии России — о чем свидетельствует цель «укрепления партнерских отношений», поставленная в Карбис-Бей, — масштабы надвигающихся кризисов затмевают даже это.

«Путин не полностью виноват в грядущей буре, но его неоправданная война на Украине неразрывно связана со многими назревающими кризисами. Без него необходимые исправления были бы проще и их было бы меньше, а их влияние было бы менее пагубным», - считают в CNN.

В итоге журналисты делают вывод, что от саммита «Большой семерки» в 2022 году зависит больше, чем от прошлых встреч, «успех придет в смягчении кризисов, а не в их прекращении. Неудача — это именно то, чего хочет Путин», подытожили авторы свой обзор.