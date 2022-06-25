Генсек НАТО Столтенберг: конфликт на Украине закончится за столом переговоров

Глава Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что конфликт на Украине, с большой вероятностью, будет разрешен посредством мирных переговоров.

Руководитель НАТО Йенс Столтенберг дал интервью изданию Pais, в котором заявил, что специальная военная операция России на Украине должна закончиться переговорами.

Он добавил, что конфликт на Украине не является тотальной войной между Россией и блоком НАТО.

Специальная военная операция России началась 24 февраля 2022 года.

Страны, входящие в блок НАТО или дружественные США, начали вводить санкции против России и помогать Украине оружием.

Например, президент США Джо Байден одобрил ленд-лиз для Украины на сумму более 40 миллиардов долларов.

Опубликовано: Евгений Прокофьев

 
 

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