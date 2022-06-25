Генсек НАТО Столтенберг: конфликт на Украине закончится за столом переговоров
Глава Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что конфликт на Украине, с большой вероятностью, будет разрешен посредством мирных переговоров.
Руководитель НАТО Йенс Столтенберг дал интервью изданию Pais, в котором заявил, что специальная военная операция России на Украине должна закончиться переговорами.
Он добавил, что конфликт на Украине не является тотальной войной между Россией и блоком НАТО.
Специальная военная операция России началась 24 февраля 2022 года.
Страны, входящие в блок НАТО или дружественные США, начали вводить санкции против России и помогать Украине оружием.
Например, президент США Джо Байден одобрил ленд-лиз для Украины на сумму более 40 миллиардов долларов.
Опубликовано: Евгений Прокофьев
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