Рогозин: Роскосмос начал серийное производство ядерных ракет «Сармат»

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил о старте серийного производства межконтинентальных баллистических ракет "Сармат".

Утром 25 июня генеральный директор госпредприятия "Роскосмос" Дмитрий Рогозин дал интервью телеканалу "Россия 24", сообщив о начале и темпах производства ракет "Сармат" на уровне заводского выпуска.

"Мы уже приступили к созданию серийных ракет. Мы исходит из того, что мы до конца года должны будем поставить первый полк в Ужуре, Красноярском крае, на боевое дежурство", - утверждает Рогозин.

Примечательно, что ранее Дмитрий Рогозин в своём Telegram-канале сообщил о способности российской ядерной ракеты "Сармат" уничтожить побережье любого недружественного России государства.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 
 

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