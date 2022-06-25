Рогозин: Роскосмос начал серийное производство ядерных ракет «Сармат»

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил о старте серийного производства межконтинентальных баллистических ракет "Сармат".

Утром 25 июня генеральный директор госпредприятия "Роскосмос" Дмитрий Рогозин дал интервью телеканалу "Россия 24", сообщив о начале и темпах производства ракет "Сармат" на уровне заводского выпуска.

"Мы уже приступили к созданию серийных ракет. Мы исходит из того, что мы до конца года должны будем поставить первый полк в Ужуре, Красноярском крае, на боевое дежурство", - утверждает Рогозин.

Примечательно, что ранее Дмитрий Рогозин в своём Telegram-канале сообщил о способности российской ядерной ракеты "Сармат" уничтожить побережье любого недружественного России государства.