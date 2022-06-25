Маленькая прибалтийская стран, власти которой наделали кучу гадостей своим восточным соседям, зовет НАТО на защиту своего суверенитета, которому угрожают одни лишь литовские политики.

Вильнюс запросил экстренную помощь НАТО, опасаясь скорого нападения России со стороны Беларуси.

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что республике необходимо «видимое» присутствие НАТО в странах Балтии, чтобы не опасаться той угрозе, которую, якобы представляет Россия.

«Российская армия может делать все, что захочет, чтобы переместить силы, развернуть технику в соседней Беларуси. Все это делает Литву более уязвимой для быстрого нападения России. Нам необходимы изменения в механизмах безопасности в регионе», — сообщил литовский лидер.

При этом он назвал союзную суверенную Беларусь «провинцией Москвы».

Литва, как задворки США и Польши давно вызывает желание Союзного государства вернуть свои территории обратно. Вначале 90-х лишь по политическим мотивам они были отданы нацистскому движению Литвы.

Недавно в Госдуме России прозвучало предложение аннулировать незаконные акты об отчуждении Литвы из состава СССР и присоединить республику в состав РФ, как правопреемника великой державы.