ВКС России нанесли удар по заводу «Мегатекс» в Украине, убив 80 солдат Польши

Военно-космические силы атаковали украинский завод "Мегатекс" в Константиновке, где базировались польские наёмники.

Пресс-служба Минобороны России уведомляет, что российские Военно-космические силы совершили серию ракетных ударов по объекты предприятия "Мегатекс" в Константиновке, нанеся существенные потери ВСУ.

По данным Минобороны, российские ВКС смогли уничтожить порядка восьмидесяти наёмников, прибывших на Украину из Польши и воевавших на стороне Киева.

Также в Министерства обороны России сообщили, что ракетные удары по заводу в Константиовке ликвидировали восемь реактивных систем залпового огня "Град" украинской армии.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 
 

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