В Москве экстренно отменили прощание с Пьером Нарциссом
Как стало известно, церемонию перенесли на 29 июня, она пройдет с 12 до 15 часов в ранее обозначенном месте.
Прощание с Пьером Нарциссом, которое должно было состояться сегодня, неожиданно отменили, сообщает МК.
По словам экс-супруги певца Виктории Калачевой, причина в том, что "возник острый форс-мажор".
Она попросила друзей и поклонников расценить все правильно и отказаться от церемонии. Виктория уточнила, что мероприятие переносится на среду.
Калачева также добавила, что прощание состоится "в том же месте, с 12 до 15 часов", но 29 июня.
Изначально было заявлено, что церемония пройдет в 11:30, в ритуальном зале Центральной клинической больницы №1 Управделами президента РФ. После чего планировалось отправить тело певца на родину - для погребения в фамильном склепе.
Некоторые люди уже успели подойти к ритуальному залу.
Издание сообщает, что отмена прощания, вероятно, связана странспортировкой Нарцисса в Камерун.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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