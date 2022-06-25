МЧС Беларуси: спасатели ликвидировали пожар на Минском комбинате силикатных изделий
По информации МЧС Беларуси этой ночью пожарные успешно ликвидировали возгорание на Минском заводе силикатных изделий.
25 июня в половину первого ночи в дежурную часть МЧС поступило сообщение о возгорании складского помещения на территории Минского завода силикатных изделий находящегося в г. Минске, по улице Минина 28.
Как выяснилось, из-за вспышки пылевоздушной смеси алюминиевой пудры начался крупный пожар в результате которого повреждены стены и кровля здания. Спасатели оперативно прибыли на место и успешно справились с тушением возгорания. Процесс производства на предприятии не нарушен. Пострадавших нет.
Напомним, что в прошлом месяце произошёл пожар на территории Минского завода вычислительной техники из-за нарушений правил эксплуатации электросетей и электрооборудования, которое столичные спасатели также успешно ликвидировали.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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