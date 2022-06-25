ВКС РФ уничтожили 80 польских наемников и завод в Константиновке

До 80 польских наемников уничтожено в результате удара высокоточным оружием по корпусам завода «Мегатекс» в Константиновке, сообщает Минобороны России.

«ВКС РФ нанесли удар по корпусам завода «Мегатекс» в Константиновке, уничтожено до 80 польских наемников, 8 установок РСЗО «Град»», сообщили в ведомстве.

Также возле Николаево российские войска уничтожили 300 боевиков ВСУ и иностранного легиона, 35 единиц военной техники, прибывших в рамках военной помощи Запада.

Как и обещала ранее, Россия продолжает громить места дислокации поставленных на Украину западных вооружений и живую силу.

Отметим, что высокоточное вооружение используется ВКС после тщательной разведки с учетом сопоставимого ущерба.

Ранее власти Житомира заявили, что ВКС РФ нанесли авиаудары по территории региона со стороны Беларуси. Тактическая авиация выпустила 24 ракеты по военным объектам Житомирского района.