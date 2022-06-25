Патриарх Кирилл упал на пол во время освящения храма в Новороссийске
Глава РПЦ Патриарх Кирилл споткнулся и упал посреди новой Новороссийской церкви во время богослужения.
Днём 25 июня Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл проводил рутинное освящение недавно открывшегося в Новороссийске храма. Лидер РПЦ лично прибыл в новую церковь для проведения богослужения.
В ходе церковной мессы Патриарх Кирилл начал движение к центру храма с крестом в руках, однако неожиданно оступился и стремительно упал на пол.
Неравнодушные очевидцы произошедшего незамедлительно подбежали к пострадавшему Патриарху с целью оказания ему всей необходимой помощи.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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