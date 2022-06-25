Евстафьев: качество питания рядовых американцев низкое, белорусы такие продукты есть не будут

Политолог подчеркнул, что средний житель США привык мало тратиться на продовольствие, а сейчас это становится дорого.

Российский политолог Дмитрий Евстафьев напомнил, что американская политика есть "борьба элит", сообщает БелТА. "Если американское общество начинает интересоваться политикой - значит, дело плохо" подчеркнул Евстафьев.

По его словам, сегодня один из основных вопросов в США - это цены на бензин. Однако появляется второй, причем потенциально более опасный вопрос - цены на продовольствие.

Политолог отметил, что "Америка - страна дешевого продовольствия". И то, что ест рядовой американец, - очень некачественное. "Белорусы вообще это есть не смогут", - подчеркнул специалист, пояснив, что американец привык есть плохо, но на самом деле не знает, что это плохо".

При этом средний житель США привык мало тратиться на продовольствие, а сейчас это становится дорого.

Дмитрий Евстафьев считает, что кризис в США будет реализовываться в двух направлениях. По его мнению, осталось или повышение цен на медуслуги, или обнуление пенсионных накоплений.

Он напомнил про рост цен на бензин, на мясные изделия. Далее США получают "абсолютно четко сложившуюся ситуацию для социально-экономического кризиса", подчеркнул политолог.