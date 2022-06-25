Газета The New York Times утверждает, что политики Соединённых Штатов и стран Евросоюза не были готовы к столь существенным последствиям антироссийских санкцийю.

25 июня экономист-аналитик Эндрю Вайс опубликовал свежую статью для американского новостного издания NYT, где сообщил, что правительства Соединённых Штатов и государств Европейского союза буквально испытывают боль из-за неготовности к негативным последствиям антироссийских санкций.

По мнению Вайса, западные аналитики существенно просчитались при оценках риски последствий экономических рестрикций Вашингтона и Брюсселя в отношении Москвы, обнажив уязвимость финансовых систем коллективного Запада.

Также Эндрю Вайс отметил, что после введения антироссийских санкций цены на газ и нефть в США и Европе существенно выросли, в то время как Россия увеличила свои доходы от продажи энергоносителей, в том числе Индии и Китаю.