NYT: Запад во главе с США испытывает боль от последствий санкций против России
Газета The New York Times утверждает, что политики Соединённых Штатов и стран Евросоюза не были готовы к столь существенным последствиям антироссийских санкцийю.
25 июня экономист-аналитик Эндрю Вайс опубликовал свежую статью для американского новостного издания NYT, где сообщил, что правительства Соединённых Штатов и государств Европейского союза буквально испытывают боль из-за неготовности к негативным последствиям антироссийских санкций.
По мнению Вайса, западные аналитики существенно просчитались при оценках риски последствий экономических рестрикций Вашингтона и Брюсселя в отношении Москвы, обнажив уязвимость финансовых систем коллективного Запада.
Также Эндрю Вайс отметил, что после введения антироссийских санкций цены на газ и нефть в США и Европе существенно выросли, в то время как Россия увеличила свои доходы от продажи энергоносителей, в том числе Индии и Китаю.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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