Медведев допустил создание «новой Великой Румынии»

Бывший президент РФ Дмитрий Медведев допустил возможность вступления Молдовы в ЕС после создания «новой Великой Румынии».

Российский политический деятель Дмитрий Медведев, который в настоящее время занимает пост зампреда Совета Безопасности Российской Федерации, в своём официальном Telegram-канале поделился с подписчиками своим мнением касательно получения Молдавией статуса кандидата на вступление в ЕС. Он предполагает, что Молдавия станет не прямым членом Европейского союза, а войдёт в его состав лишь благодаря созданию «новой Великой Румынии».

«Румынские власти высокомерно воспринимают междуречье Днестра и Прута как свою временно отколовшуюся провинцию»,- отметил Медведев рассуждая о возможностях вступления Кишинёва в ЕС.

Помимо этого, он обратил внимание на то, что от вступления в Европейский союз граждане Молдавии получат только повышенные цены и окончательное разрушение экономических связей с Россией.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 
 

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