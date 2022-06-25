Медведев допустил создание «новой Великой Румынии»
Бывший президент РФ Дмитрий Медведев допустил возможность вступления Молдовы в ЕС после создания «новой Великой Румынии».
Российский политический деятель Дмитрий Медведев, который в настоящее время занимает пост зампреда Совета Безопасности Российской Федерации, в своём официальном Telegram-канале поделился с подписчиками своим мнением касательно получения Молдавией статуса кандидата на вступление в ЕС. Он предполагает, что Молдавия станет не прямым членом Европейского союза, а войдёт в его состав лишь благодаря созданию «новой Великой Румынии».
«Румынские власти высокомерно воспринимают междуречье Днестра и Прута как свою временно отколовшуюся провинцию»,- отметил Медведев рассуждая о возможностях вступления Кишинёва в ЕС.
Помимо этого, он обратил внимание на то, что от вступления в Европейский союз граждане Молдавии получат только повышенные цены и окончательное разрушение экономических связей с Россией.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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