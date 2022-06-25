Кадыров: 800 мирных жителей освобождены с завода «Азот» в Северодонецке

Рамзан Кадыров сообщил об освобождении восьмиста мирных жителей с территории Северодонецкого комбината "Азот".

Днём 25 июня лидер Чеченской республики Рамзан Кадыров опубликовал новое сообщение в своём Telegram-канале, где сообщил, что вооружённые силы России и народная милиция ЛНР смогла освободить порядка восьмиста гражданских лиц, удерживаемых солдатами ВСУ на предприятии "Азот" в Северодонецке.

При этом Кадыров отметил, что Северодонецк стал одной из самых трудных точек для зачистки от украинских военных за всю спецоперацию, однако союз войск России и ЛНР успешно справляется с этой задачей.

Примечательно, что ранее сбежавшая из бункеров "Азота" женщина рассказала российским журналистам о нахождении на заводе около сорока наёмников из Польши, США и Великобритании.