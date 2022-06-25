Ученые выяснили, какие моменты можно считать первыми "звоночками" Альцгеймера

Оказалось, что чувствительные к этой болезни люди испытывают финансовую доверчивость, и могут чаще пострадать от действий мошенников.

Американские ученые Южной Калифорнии в ходе исследований установили, чем вызвана готовность некоторых людей в возрасте довольно легко отдавать свои деньги мошенникам.

Анализ данных эксперимента с реальными деньгами и когнитивными тестами показал: финансовая доверчивость еще у здоровых людей появляется не просто так. На самом деле это - один из очень ранних признаков Альцгеймера.

Авторы исследования решили проверить такую гипотезу, для исследования они выбрали волонтеров без признаков деменции и диагнозов, а также каких-либо когнитивных нарушений.

Участниками стали 67 людей, средний возраст которых составляет около 69 лет. Каждому из участников сообщили, что он работает в одной паре с анонимом, который позже присоединится в режиме онлайн. Пожилым людям дали по 10 долларов и в предлагаемых ситуациях они должны были решить, отдавать деньги анониму либо оставить себе.

А на втором этапе предлагалось пройти серию нейропсихологических тестов, используемых для диагностики Альцгеймера. Данные двух этапов затем сопоставили.

И оказалось: количество отданных денег полностью коррелирует с результатами заданий. То есть, те, кто пожертвовал свои средства незнакомцам, показали худшие результаты и в тестах на чувствительсность к Альцгеймеру.