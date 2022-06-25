Мост «Европа» через Одер из Германии в Польшу открылся после реконструкции

Бывший железнодорожный мост, который десятилетиями был закрыт на ремонт, был открыт в субботу как немецко-польский переход для велосипедистов и пешеходов.

«Сильная общая воля может не только свернуть горы, но и построить мосты», — заявил на церемонии премьер-министр Бранденбурга Дитмар Войдке.

«Преданные партнеры по обе стороны Одера справились со всеми проблемами с силой, духом общности и большой настойчивостью, чтобы построить немецко-польский мост через реку и границу», - отметил политик.

Маршал польского побратимского Западно-Поморского воеводства Ольгерд Геблевич подчеркнул важность велосипедного и пешего туризма на Одере.

«Популярный маршрут по нашему озерному ландшафту начинается в Секерках, а велосипедные дорожки проходят по обеим сторонам границы», - сказал он и добавил: «Это идеальные условия для коротких и дальних поездок».

Министр по делам ЕС Бранденбурга Катрин Ланге назвала завершение строительства моста «сигналом надежды» во время войны и кризиса.

«Будущее Европы — в мирном сотрудничестве», — подчеркнула она. «Здорово, что Польша и Германия устанавливают стандарты».

По данным Государственной канцелярии, длина моста «Европа» составляет 860 метров.

Польская часть была отремонтирована еще в 2021 году, тогда, как с немецкой стороны произошли задержки.

Орнитологам пришлось потрудиться, отселить из района пару филинов, которые охраняются природным законодательством. Модернизация получила финансирование ЕС на сумму около 8,5 млн евро.