Как быстро оздоровить озимый чеснок: преимущества посадки целыми луковицами, а не зубчиками

Озимый чеснок можно оздоровить за один сезон, избегая привычной длительной процедуры. Предложенный экспертами ускоренный метод поможет улучшить качества посадочного материала и получить отличный урожай всего за год.

Обычно процедура оздоровления чеснока продолжается три года: надо собрать "бульбочки" с семенами, посеять их, вырастить севок, потом получить из него маленькую луковичку, а потом уже из ее зубчиков дождаться хороших крупных головок.

Главный секрет экспресс-метода в посадке чеснока не отдельными зубками, а целыми луковицами.

Посадка

В качестве посадочного материала может быть даже плохонький чеснок, который уже вырождается и дает мелкие головки. Его просто нужно на зиму высадить в грунт целиком.

Сначала надо чеснок протравить, защищая его от вредителей и болезней. Подойдет обычная древесная зола или специальные магазинные средства.

Обработка длится около часа, после чего целые головки высаживаются в грунт привычным способом.

Оздоровление

Весной появляются всходы, и каждому зубчику "хочется" образовать отдельную луковичку. Естественно, им будет тесно и некомфортно, поэтому крупных размеров от таких луковиц ждать не нужно.

Они вырастут деформированными и мелкими, вытесняя друг друга. Однако такая стрессовая ситуация стимулирует развитие у чеснока повышенного иммунитета, то есть оздоравливает его.

Вот теперь можно делить головки на дольки и высаживать их осенью по отдельности. В следующем сезоне из них вырастут отборные крупные луковицы диаметром до 10-12 см.

Полезный совет

Чеснок надо мульчировать, для этого отлично подходит солома, слой должен составлять около 10 см. Процедура проводится после осеннего высаживания растения.

Весной мульча уже прибьется снегом и дождем, сквозь тонкий слой ростки хорошо пройдут на поверхность.

В чем смысл мульчирования: в земле сохраняется влага, не разводятся сорняки, растение почти не болеет и не страдает от вредителей.

Ухаживать за чесноком, высаженным целиком, нужно по стандартной схеме.