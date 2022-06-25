Как быстро оздоровить озимый чеснок: преимущества посадки целыми луковицами, а не зубчиками
Озимый чеснок можно оздоровить за один сезон, избегая привычной длительной процедуры. Предложенный экспертами ускоренный метод поможет улучшить качества посадочного материала и получить отличный урожай всего за год.
Обычно процедура оздоровления чеснока продолжается три года: надо собрать "бульбочки" с семенами, посеять их, вырастить севок, потом получить из него маленькую луковичку, а потом уже из ее зубчиков дождаться хороших крупных головок.
Главный секрет экспресс-метода в посадке чеснока не отдельными зубками, а целыми луковицами.
Посадка
В качестве посадочного материала может быть даже плохонький чеснок, который уже вырождается и дает мелкие головки. Его просто нужно на зиму высадить в грунт целиком.
Сначала надо чеснок протравить, защищая его от вредителей и болезней. Подойдет обычная древесная зола или специальные магазинные средства.
Обработка длится около часа, после чего целые головки высаживаются в грунт привычным способом.
Оздоровление
Весной появляются всходы, и каждому зубчику "хочется" образовать отдельную луковичку. Естественно, им будет тесно и некомфортно, поэтому крупных размеров от таких луковиц ждать не нужно.
Они вырастут деформированными и мелкими, вытесняя друг друга. Однако такая стрессовая ситуация стимулирует развитие у чеснока повышенного иммунитета, то есть оздоравливает его.
Вот теперь можно делить головки на дольки и высаживать их осенью по отдельности. В следующем сезоне из них вырастут отборные крупные луковицы диаметром до 10-12 см.
Полезный совет
Чеснок надо мульчировать, для этого отлично подходит солома, слой должен составлять около 10 см. Процедура проводится после осеннего высаживания растения.
Весной мульча уже прибьется снегом и дождем, сквозь тонкий слой ростки хорошо пройдут на поверхность.
В чем смысл мульчирования: в земле сохраняется влага, не разводятся сорняки, растение почти не болеет и не страдает от вредителей.
Ухаживать за чесноком, высаженным целиком, нужно по стандартной схеме.
Опубликовано: Храмова Оксана
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