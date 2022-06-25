Не переборщить: врачи уточнили, какую норму ягод нужно съедать за сутки

Для взрослого здорового человека достаточно 400 граммов, для детей до трех лет не больше восьми ягод клубники.

Кандидат наук, российский аллерголог-иммунолог Дарья Жукова рассказала, какая норма ягод в сутки будет для человека в самый раз. По словам специаиста, в сутки здоровому взрослому человеку досаточно 400 граммов ягод, а детям от года до трех - до 8 крупных ягод клубники.

Она также уточнила, какие симптомы аллергии при этом могут проявиться.

Чаще всего аллергия проявляется на красные ягоды, и в этом плане в лидерах клубника, земляника и малина. Аллергические реакции на голубику, чернику, черную смородину, по словам специалиста, развиваются редко.

А реакция на красные ягоды вызвана высоким содержанием гистамина, вызывающего кожный зуд, сыпь на коже или покраснение, отек и зуд в ротовой полости, тошноту, рвоту, диарею.

Обычно такие симптомы появляются в течение часа после употребления ягод, но они имеют благоприятный прогноз разрешения и зависят от дозы.

В редких случаях могут быть и признаки тяжелой аллергии - вплоть до потери сознания. Если человек хоть раз перенес такие реакции, ему нужно обследоваться у аллерголога-иммунолога, чтобы пройти курс лечения.