Патриарх Кирилл объяснил своё падение в храме разлитой святой водой

Лидер Русской Православной Церкви Патриарх Кирилл впервые прокомментировал причины своего падения на сегодняшнем богослужении в церкви Новороссийска.

25 июня Патриарх Кирилл сообщил, что его падение в ходе обычного церковного богослужения ничего не означает, поскольку ему предшествовало разлитие святой воды на пол.

"То, что я сегодня упал — ничего не значит. Просто пол прекрасный, в него смотреться можно, такой он блестящий и гладкий. Но, когда на него падает вода, даже святая, работают законы физики. По этому прекрасному полу я так неудачно прокатился", - заявил Патриарх Кирилл.

Утром субботы Патриарх Кирилл упал во время освящения новой церкви в Новороссийске. После его падения неравнодушные прихожане сразу подбежали к главе РПЦ и помогли ему подняться.