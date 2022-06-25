Патриарх Кирилл объяснил своё падение в храме разлитой святой водой
Лидер Русской Православной Церкви Патриарх Кирилл впервые прокомментировал причины своего падения на сегодняшнем богослужении в церкви Новороссийска.
25 июня Патриарх Кирилл сообщил, что его падение в ходе обычного церковного богослужения ничего не означает, поскольку ему предшествовало разлитие святой воды на пол.
"То, что я сегодня упал — ничего не значит. Просто пол прекрасный, в него смотреться можно, такой он блестящий и гладкий. Но, когда на него падает вода, даже святая, работают законы физики. По этому прекрасному полу я так неудачно прокатился", - заявил Патриарх Кирилл.
Утром субботы Патриарх Кирилл упал во время освящения новой церкви в Новороссийске. После его падения неравнодушные прихожане сразу подбежали к главе РПЦ и помогли ему подняться.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Минобороны РФ: батальон теробороны ВСУ отказался ехать из Львова на Донбасс
Агрономы напомнили, что нужно делать с тепличными томатами в июне
Лавров заявил о подготовке НАТО и ЕС к войне против России
Фермеры рассказали, как посадить редис летом второй раз
ВСУ показали кадры первого применения РСЗО HIMARS