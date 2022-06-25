Энергогруппу Engie во Франции оштрафовали на 80 тыс. евро за 05 секунды торгов на газовой бирже

Французская энергетическая группа Engie была приговорена к выплате штрафа в размере 80 000 евро за несколько десятых секунды торгов 23 января 2017 года на оптовом рынке газа.

Решение Комитета по разрешению споров и санкциям Комиссии по регулированию энергетики (CRE), принятое 25 февраля 2020 года, касается несоблюдения европейского регламента о прозрачности оптового рынка энергии.

Engie обвиняли в своего рода внутренней инсайдерской торговле (термин, не используемый CRE), в частности, из-за устной передачи информации внутри компании и, в частности, из-за отсутствия на то время технического механизма для блокировки оперативной информации для сотрудников.

Установлено, что «23 января 2017 года между 06:01:08 и 06:01:17 член команды краткосрочной торговли использовал конфиденциальную информацию» для совершения торгов.

Engie не оспаривает эти транзакции, которые назвала «человеческую ошибку», совершенную «без намерения игнорировать правила», и подчеркивает, что осуществленные транзакции «не оказали влияния на рынок».

«Компании Engie назначен штраф в размере 80 000 евро», — указывается в тексте решения CRE. Это самый низкий размер возможного штрафа. Он мог составить более 4 млрд евро (8% оборота группы без учета налогов). Однако комитет учел «краткость событий и «отсутствие повторного характера нарушений».

«Поведение виновных не было основано на личном стремлении получить прибыль, и показывает, что система управления не была способна предотвратить такого рода ошибки», - заявили в CRE. И приветствовали тот факт, что Engie с тех пор «приняла необходимые паллиативные меры».