Вучич: Сербия ищет замену нефти из России из-за санкций Евросоюза
Сербский президент Александр Вучич утверждает, что Сербия вынуждена искать новые способы получения нефти из-за антироссийских санкций стран ЕС.
25 июня президент Сербии Александр Вучич сообщил, что Белград оказался в сложной ситуации из-за санкций государств-членов Европейского союза против энергетического сектора России.
"Проблема с нефтью весьма сложная. Сейчас Сербия близка к самой низкой цене нефтепродуктов на заправках региона. Но мы в ужасно тяжелой ситуации, две большие компании не импортируют дизель и бензин, потому что им это невыгодно и осталась лишь Нефтяная индустрия Сербии", - заявил Вучич, подчеркнул, что его страна вынуждена искать новые источники для покупки нефти.
Примечательно, что ранее Александр Вучич получил широкую критику на Западе из-за нежелания поддерживать антироссийские санкции Евросоюза, введённые после начала спецоперации армии РФ на Украине.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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