Сербский президент Александр Вучич утверждает, что Сербия вынуждена искать новые способы получения нефти из-за антироссийских санкций стран ЕС.

25 июня президент Сербии Александр Вучич сообщил, что Белград оказался в сложной ситуации из-за санкций государств-членов Европейского союза против энергетического сектора России.

"Проблема с нефтью весьма сложная. Сейчас Сербия близка к самой низкой цене нефтепродуктов на заправках региона. Но мы в ужасно тяжелой ситуации, две большие компании не импортируют дизель и бензин, потому что им это невыгодно и осталась лишь Нефтяная индустрия Сербии", - заявил Вучич, подчеркнул, что его страна вынуждена искать новые источники для покупки нефти.

Примечательно, что ранее Александр Вучич получил широкую критику на Западе из-за нежелания поддерживать антироссийские санкции Евросоюза, введённые после начала спецоперации армии РФ на Украине.