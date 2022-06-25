Livre Noir: Китай допустил возвращение Тайваня военным способом

Фермеры объяснили, как защитить тепличные растения от перегрева

Огородные растения могут пострадать не только от заморозков, но и от перегрева. Особенно часто это происходит в теплице. В этом случае хорошего урожая можно не ждать, поэтому лучше следить за температурой.

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