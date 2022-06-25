Livre Noir: Китай допустил возвращение Тайваня военным способом

Китайский посол во Франции Чжай Цзюнь утверждает, что Пекин допускает возвращение Тайваня в состав материкового Китая любыми средствами.

Днём 25 июня посол Китайской Народной республики во Франции Чжай Цзюнь дал интервью местной газете Livre Noir, где сообщил, что официальный Пекин остаётся непреклонен в вопросе возвращения Тайваня под свой единоличный контроль.

"Мы вернем Тайвань любыми средствами, в том числе военными", - публично заявил китайский посол Чжай Цзюнь во время недавнего интервью.

Примечательно, что накануне 22 китайских истребителя вновь вторглись в опознавательную зону систем противовоздушной обороны Тайваня. С осени прошлого года подобные случаи повторяются регулярно.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 
 

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