Livre Noir: Китай допустил возвращение Тайваня военным способом
Китайский посол во Франции Чжай Цзюнь утверждает, что Пекин допускает возвращение Тайваня в состав материкового Китая любыми средствами.
Днём 25 июня посол Китайской Народной республики во Франции Чжай Цзюнь дал интервью местной газете Livre Noir, где сообщил, что официальный Пекин остаётся непреклонен в вопросе возвращения Тайваня под свой единоличный контроль.
"Мы вернем Тайвань любыми средствами, в том числе военными", - публично заявил китайский посол Чжай Цзюнь во время недавнего интервью.
Примечательно, что накануне 22 китайских истребителя вновь вторглись в опознавательную зону систем противовоздушной обороны Тайваня. С осени прошлого года подобные случаи повторяются регулярно.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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