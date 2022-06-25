Бывалые садоводы поделились опытом по выращиванию моркови на открытом грунте
Для того, чтобы получить хороший урожай моркови, потребуется приложить усилия. Расскажем что нужно сделать, чтобы урожай был таким, как изображён на пакете с семенами.
Выращивая морковь следует помнить, что самое губительное для неё это соседство с сорняками и корка, которая образуется на земле. Для устойчивого развития растения грядки нужно постоянно рыхлить и полоть. Красивые плоды моркови могут вырасти только в лёгком грунте.
Морковь требует обильного полива. В сухом грунте растение быстро сохнет. Поливать морковь нужно раз в 5-7 дней. Толщина влажного слоя для взрослого растения должна составлять не менее 30 см.
Вносить подкормку нужно не менее двух раз за сезон. Первый раз - через 3 недели после всходов. Второй раз растение удобряется ещё через месяц.
Варианты подкормки для моркови:
- Нитрофоска (1 ст. ложка на 10 л. воды);
- Древесная зола ( 2 стакана на 10 л. воды);
- Раствор из калийной селитры, мочевины и двойного суперфосфата (соотношение компонентов 20/15/15 г. на 10 л. воды.).
Морковь нужно регулярно прореживать. Посадки не должны загущаться.
При появлении вредителей, морковь нужно обработать средствами Алатар, Инта-Вир, Фуфанон-Нова.
Опубликовано: Максим Алексеев
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