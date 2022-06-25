Патриарх Кирилл упал во время богослужения в Новороссийске

Глава Русской православной церкви патриарх Кирилл поскользнулся и упал на пол в храме в Новороссийске.

Епископ Московский Кирилл 25 июня сходил с амвона в храме святых князя Петра и княгини Февронии Муромских в Новороссийске и упал на пол.

По его словам, он упал из-за того, что пол был мокрым. Патриарх Кирилл сказал, что этот инцидент ничего не значит.

Просто пол выглядел прекрасно и на него можно засмотреться. Он добавил, что даже святая вода подчиняется законам физики и делает пол скользким.

Руководитель РПЦ сказал, что по милости бога он не получил каких-либо травм. Также он обратился к людям, строившим храм, с благодарностью.