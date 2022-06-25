Патриарх Кирилл упал во время богослужения в Новороссийске
Глава Русской православной церкви патриарх Кирилл поскользнулся и упал на пол в храме в Новороссийске.
Епископ Московский Кирилл 25 июня сходил с амвона в храме святых князя Петра и княгини Февронии Муромских в Новороссийске и упал на пол.
По его словам, он упал из-за того, что пол был мокрым. Патриарх Кирилл сказал, что этот инцидент ничего не значит.
Просто пол выглядел прекрасно и на него можно засмотреться. Он добавил, что даже святая вода подчиняется законам физики и делает пол скользким.
Руководитель РПЦ сказал, что по милости бога он не получил каких-либо травм. Также он обратился к людям, строившим храм, с благодарностью.
Опубликовано: Евгений Прокофьев
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Минобороны РФ: батальон теробороны ВСУ отказался ехать из Львова на Донбасс
Агрономы напомнили, что нужно делать с тепличными томатами в июне
Лавров заявил о подготовке НАТО и ЕС к войне против России
Фермеры рассказали, как посадить редис летом второй раз
ВСУ показали кадры первого применения РСЗО HIMARS