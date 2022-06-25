В Баварских Альпах из-за саммита G7 собрались 3500 протестующих

В Мюнхене в ожидании лидеров G7 собрались уже 3500 протестующих против политики проводимой клубом.

По информации Associated Press, 25 июня в Баварии, где будет проходить саммит «Большой семёрки» уже начали собираться недовольные проводимой лидерами G7 политикой демонстранты. На данный момент их насчитывается более 3500 человек.

Как отмечается, большая часть протестующих хотят, чтобы политики отказались от использования ископаемого топлива, боролись с проблемой голода и способствовали установлению социальной справедливости во всём мире.

В свою очередь, руководители G7 на саммите планируют обсудить возможные последствия российской спецоперации на Украине, как ранее заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.