Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выразил опасения по поводу установления невыгодного мирного договора для Украины.

Глава правительства Великобритании Борис Джонсон сказал, что в связи с ухудшением экономической ситуации в странах Европы Евросоюз может надавить на Украину, чтобы она как можно быстрее заключила мирный договор.

По мнению британского лидера, это мирное соглашение будет «плохим» для Украины.

Джонсон сказал, что многие страны считают, что в конфликте на Украине «нет необходимости».

Издание The Telegraph недавно сообщило, что Джонсон в конце июня хочет обратиться к Франции и ФРГ с требованием усилить военную помощь Украине.

Также СМИ сообщали о том, что Джонсон не будет уходить в отставку, если его партия проиграет довыборы.