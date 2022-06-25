Опытные садоводы рассказали как выявить и бороться с болезнями сливы
Слива, как и любое другое плодовое дерево, подвержено болезням. Если своевременно не выявить угрозу и не принять мер, то можно остаться без урожая.
Выявлять болезни сливы нужно на ранней стадии. Для этого нужно периодически её осматривать. Если не принять своевременных мер, то заболевание не только погубит сливу, но и перенесётся на другие деревья.
Признаки болезни и способы борьбы с ней:
- Камедетечение. Это не инфекционное заболевание. Появляется, как правило, на деревьях, которые были повреждённы морозами или растут чрезмерно увлажнённой почве. Явный признак болезни - появление на стволе полупрозрачной камеди (смолы). Повреждённый участок нужно зачистить и обработать 1% составом медного купороса;
- Клястероспориоз. Это грибковое заболевание. Проявляется в виде возникновения на листьях пятен серо-коричневого цвета. Для профилактики заболевания используется 1% бордоская жидкость.
- Монолиоз. Опасное грибковое заболевание. Явные признаки - ветки и побеги приобретают бурый цвет. Плоды начинают гнить. Для борьбы с болезнью применяется 1% медный купорос, 1% бордоская жидкость или препарат Абига-Пик;
- Ржавчина сливы. Грибковое заболевание, проявляющееся в виде коричневых пятен на листочках. Избавиться от ржавчины поможет 1% бордоская жидкость, препараты Прогноз, Профи или Абига-Пик.
Опубликовано: Максим Алексеев
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