Опытные садоводы рассказали как выявить и бороться с болезнями сливы

Слива, как и любое другое плодовое дерево, подвержено болезням. Если своевременно не выявить угрозу и не принять мер, то можно остаться без урожая.

Выявлять болезни сливы нужно на ранней стадии. Для этого нужно периодически её осматривать. Если не принять своевременных мер, то заболевание не только погубит сливу, но и перенесётся на другие деревья.

Признаки болезни и способы борьбы с ней: