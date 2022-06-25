Как и ожидалось, противники G7 не смогли собрать заявленные 20 тысяч человек на центральную демонстрацию в Мюнхене в субботу.

По оценкам полиции, на акцию в Мюнхене пришло всего около 3500 человек. Об этом сообщил официальный представитель полиции Мюнхена Андреас Франкен. Первоначально ожидалось не менее 20 000 человек.

Пресс-секретарь штаба антиглобалистов заявила, что окончательная оценка возможна только после завершения демонстрации, а этот митинг на Терезиенвизе служит для сбора участников, так как демонстрация продлится несколько часов.

Однако некоторые активисты уже были удивлены Терезиенвизе и малому количеству посетителей.

«Мы разочарованы», — сказала 46-летняя Андреа из отделения Гринпис в Ганновере. «Вроде как на месте только организации, а из населения никого. Погода не такая уж и плохая», — добавила она.

На митинге судя по плакатам присутствуют украинские активисты, которые пришли с антироссийскими призывами. Плакаты имеют характерный у укронацистов русофобский сленг. По этой причине к организаторам и не примкнули широкие массы.

15 антиглобалистких ассоциаций от Attac до природоохранной организации WWF призвали к демонстрации в Мюнхене.

У митинга четыре фокуса: отказ от ископаемого топлива, сохранение разнообразия животных и растений, социальная справедливость на планете и борьба с голодом.