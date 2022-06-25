Президент Молдавии допускает начало гуманитарной катастрофы в стране
Президент Молдавии Майя Санду всерьёз озадачена возможным дефицитом продуктов питания в стране.
Майя Санду в своём выступлении для телеканала Prime поделилась обеспокоенностью касательно угрозы значительного роста цен на продукты питания вызванного дефицитом зерна из-за ситуации на Украине.
"Продовольственная безопасность страны находится под угрозой из-за всего, что происходит, мы находимся в ситуации, когда Украина не может заниматься экспортом, хотя является крупным поставщиком зерна, и это может привести к резкому росту цен на международном рынке", - поделилась с зрителями президент Молдавии.
Примечательно, что Санду отметила факт того, что Молдавия всеми возможными способами пытается помочь Украине, задействуя для этого свои железные дороги и порт Джурджулешты.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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