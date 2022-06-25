Размножение земляники садовой (клубники) усами

Многие садоводы и огородники желают видеть на своих участках вкусные, обильно плодоносящие ягоды садовой земляники (клубники).

Чтобы увеличить участок садовой земляники надо заранее позаботиться о выращивании рассады. Рассаду можно вырастить двумя способами.

Первый- за счёт посева семян, взятых от зрелой ягоды.

Семена высевают в грунт в феврале.

Второй- за счёт размножения розеток, которые выращиваются из усов садовой земляники.

В данной статье поговорим о вторым способе размножения.

Чтобы получить хороший посадочный материал, а именно, крепкие мощные розетки, надо позаботиться об их выгонки уже в середине лета, когда клубника даёт из вегетативных точек усы и в их междуузлиях появляются новые розетки земляники.

Самыми активными, мощными и более здоровыми считаются первые две розетки от основного растения возрастом 1-2 года.

Как только начинается развитие земляничных листиков в первом междуузлее, данную розетку надо аккуратно направить в определённое место, прищипнув усик, который может давать новые розетки. Делается это для того, чтобы не тратилась сила земляники на дальнейшее размножение этого усика.

Если розетка от усика продолжает расти от основного растения, то её следует поливать до появления корней, затем требуются подкормки для развития мощной корневой системы.

Есть другой вариант выращивания розеток на рассаду.

Розетку направляют в ёмкость с землёй, где также поливают и делают по мере роста подкормки. Многие для этого используют пластиковые одноразовые стаканы.

В конце августа или в начале сентября посадочный материал (укоренённые розетки земляники) высаживают на постоянное место.

Если розетка укоренилась в грунте, где растёт основной куст клубники, то его аккуратно выкапывают. Готовят новую лунку, добавляя в неё перегной, золу, и удобрения для клубники, и высаживают на постоянное место.

Если же садовая земляника выращена в горшочках или стаканчиках, то в такую же подготовленную лунку высаживают растение с комом земли, в котором оно уже растёт.

Земляника с закрытой корневой системой лучше приживается и хорошо перезимовывает. Поэтому укоренение в горшочках считают наилучшим способом.

После этого остаётся своевременно поливать и подкармливать посаженные кустики.