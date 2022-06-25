В США тысячи людей протестуют против решения по абортам, солдаты применяют слезоточивый газ
Реакция на решение Верховного суда США по поводу абортов была быстрой и яростной. Буквально через несколько минут после оглашения этого решения на улицы вышли тысячи протестующих.
Постановление судей сделало доступ к абортам практически невозможным во многих штатах. Перед федеральным зданием в центре Чикаго собрались огромные толпы. Они шли по улицам и скандировали: «Мое тело! Мой выбор!».
Возле Капитолия Джорджи в Атланте, напротив Капитолия Висконсина в Мэдисоне, у прокуратуры во Флинте в штате Мичиган начались массовые протесты.
В Сиэтле и Лос-Анджелесе митингующие заблокировали движение на некоторых улицах. В Фениксе протестующие ударили в двери здания Сената Аризоны и повредили их. После этого солдаты применили слезоточивый газ, но арестов не было.
В Нью-Йорке тысячи людей прошли маршем протеста по центру города. Крупные демонстрации состоялись в Вирджинии, Флориде, Южной и Северной Каролине, в Канзасе, а также у американских посольств в Лондоне и Оттаве.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал данное решение большим шагом назад.
Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейсус выразил свое разочарование.
После решения Верховного суда аборт разрешен менее чем в половине штатов и запрещен на всех территориях, принадлежащих США.
Опубликовано: Светлана Репина
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