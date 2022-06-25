Крошечная тля, кажущаяся вполне безобидной, может лишить вас урожая

Если бы она была одна, возможно урон был бы незаметным, но эти насекомые живут целыми колониями. Чтобы прокормиться им потребуются все жизненные соки растения. Поэтому при первых признаках надо принимать меры.

У черной смородины часто мы замечаем скручивание листьев на макушечных побегах, а у красной и белой появление красновато-коричневых бугорков.

В первом случае на растение напала чаще всего встречающаяся побеговая тля. Ее пища – сок, который она высасывает из листьев и молодых побегов, делая прокол острым хоботком в нежной кожице. Развернув повреждённый листик вы увидите крошечных бледно-зеленых букашек.

Во втором случае многие думают, что смородина заболела. Однако, вздутия появляется из-за нашествия тли. Только это она уже другая – галловая. Насекомое имеет микроскопические размеры и практически не видна невооруженным взглядом.

В обоих случаях растение быстро поражается и начинает прямо на глазах слабеть. Это заметно сказывается на его урожайности.

Появления тли можно ожидать уже в мае, с первыми листочками. Переносчиками тли являются муравьи. Насекомое имеет способность быстро размножаться. У взрослых особей вырастают крылья и они уже могут перемещаться по участку самостоятельно.



При сильном заражении быстро и эффективно избавиться от тли помогают химические инсектициды. Наиболее популярны:

Актара;

Карбофос;

Искра и т.д.

Их минус – в отсутствии избирательности, поэтому от них страдают и полезные насекомые, и в частности пчелы. Исходя из этого, использование химии в период от начала цветения и до сбора урожая не желательно.

Наша задача – вовремя выявить врага и воспользоваться более щадящими народными средствами. Перед обработкой все скрутившиеся листья обрывают и уничтожают.

Раствор мыла – самое простое и доступное средство. На ведро воды его берут 300 г. По мнению опытных садоводов, наилучший эффект даёт хозяйственное. Нижние части листьев и побеги опрыскивают или окунают в ведёрко. Мыльная пленка приводит к гибели тли. Она легко смывается, поэтому в дождливую погоду обработку следует провести неоднократно.

Следующее средство – настой золы.

Приготовить его не сложно:

Два стакана золы заливают водой и кипятят 30 минут.

Настаивают 2-3 часа.

Процеживают.

Выливают в ведро с водой.

Добавляют жидкое мыло (100 г).

Во время первой обработки уничтожаются взрослые особи. Для окончательного уничтожения личинок надо повторить опрыскивание через неделю.

Третьим в списке народных средств против тли стоит раствор нашатырного спирта. На ведро воды потребуется 100 мл нашатыря (стандартный аптечный пузырек) и 100 мл мыла.

Ещё одно средство, доказавшее свою эффективность – раствор йода и соды. В пластиковом 10-литровом ведре разводят 2 ст.л. соды, 1 ч.л. йода и 100 мл жидкого мыла. Дополнительный бонус этого средства – профилактика мучнистой росы, которая довольно часто поражает смородину.



Во время обработки следует правильно обрабатывать куст. Струя из распылителя должна быть направлена вверх, так как тля в основном живет на нижней части листьев.

Народные средства можно использовать во время образования завязей и роста ягод.