Садоводы поделились своим богатым опытом по выращиванию черешни

Черешня невероятно вкусная и полезная ягода. Расскажем, как правильно ухаживать за деревом чтобы получить хороший урожай.

Корневая система черешни, как правило, горизонтальная, но может уходить в глубину до 2 метров. Нельзя садить деревья на участках с высокими грунтовыми водами и низинах. 

Для черешни идеально подходит суглинок или супесчаная почва. В кислую почву нужно внести 400-600 гр. извести. 

Перед посадкой саженца, в лунку необходимо внести 60 гр. сернистого калия и 120 гр суперфосфата. Эти удобрения будут питать дерево в ближайшие три года. 

На втором году жизни черешню необходимо удобрить мочевиной (120 гр. на глубину 10-12 см). Раз в пять лет проводится известкование. Используется известь, мел, зола или доломитовая мука. 

Черешня нуждается в интенсивном поливе в мае, при наращивании зелёной массы, июне при плодоношении и осенью, перед наступлением холодов. 

Обильно поливать черешню в период созревания ягод нельзя. Плоды будут трескаться. 

Опубликовано: Максим Алексеев

 
 

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