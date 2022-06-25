Джо Байден подписал закон об ограничении насилия с применением огнестрельного оружия
Джо Байден подписал в субботу закон, который направлен на введение в действие регулирования огнестрельного оружия, самого важного за последние почти 30 лет.
«Хотя этот закон не включает в себя все, что я хочу, он включает меры, к которым я давно призывал и которые спасут жизни», — сказал он в Белом доме перед вылетом на саммит G7.
В тексте подчеркивается, в частности, поддержка законов от штата к штату, которые позволили бы изымать оружие, которым они владеют, из рук людей, считающихся опасными.
Он усиливает полномочия по проверке криминального и психологического прошлого для покупателей оружия в возрасте от 18 до 21 года и вводит более эффективный контроль за незаконной продажей оружия и финансированием программ, посвященных психическому здоровью.
Опубликовано: Тарас Медведев
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