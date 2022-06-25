Столтенберг обсудил с Эрдоганом заявки Финляндии и Швеции на вступление в НАТО

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг поговорил с Тайипом Эрдоганом по поводу вступления Финляндии и Швеции в НАТО.

Руководитель военного блока НАТО Йенс Столтенберг договорился о переговорах с президентом Турции Тайипом Эрдоганом в конце июня-начале июля.

Ранее Швеция и Финляндия из-за начала специальной военной операции России в Украине 18 мая подали заявки на вступление в НАТО.

Однако Турция, которая также является членом НАТО, наложила вето на рассмотрение заявок от скандинавских стран.

Эрдоган сказал, что Финляндия и Швеция не могут вступить в блок, поскольку, возможно, связаны с Рабочей партией Курдистана, которая считается запрещенной в Турции.

Переговоры Столтенберга с лидером Турции на следующей неделе пройдут в Мадриде и Брюсселе и будут посвящены заявкам Швеции и Финляндии.