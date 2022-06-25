Вредители на смородине: чем обработать кустарник в июне

Ягоду смородину любят не только люди, но и многочисленная армия вредителей. Вредит на смородине и крыжовниковая тля.

Этот вредитель поселяется на концах молодых веточек – в итоге эти побеги оказываются искривленные, листочки на них скручиваются, рост замедляется. В это время также помогут обработки фитовермом.

Против тли можно использовать и различные настои инсектицидных растений.

Если вредителей мало, то поможет и просто обмывание веток и листьев мыльной водой, лучше использовать дегтярное мыло - оно имеет резкий запах, отпугивающий вредителей.

Обработка мылом. Кусок мыла (100 г) нужно растворить (лучше сначала натереть на терке) в 10 л воды и этим раствором обработать растения с помощью опрыскивателя, или обмакивая веточки в емкость с мыльным раствором.

Поможет настой свежей картофельной ботвы - 1,5 кг ботвы настаивать в 10 л воды 4 часа, для прилипания добавить мыло.

Отвар пижмы. Траву пижмы – 1,2 кг подвялить, залить водой и кипятить на медленном огне 4 часа, затем довести объем до 10 л.

Отвар полыни. Взять 1 кг тоже подвядшей полыни и кипятить 15-20 минут в 2-3 л воды. После чего процедить и довести объем воды до 10 л. Для лучшего прилипания добавить мыло.

Табачный отвар. 1 кг табачной пыли (продается в магазинах) залить 10 л воды и настоять 1-2 суток). Затем при обработке нужно на 10 л воды добавлять одну часть раствора, обязательно процедить, добавить 50 г мыла – дегтярного или хозяйственного и опрыскивать.

Пилильщики также вредят на смородине, против них помогут биопрепеараты Лепидоцид и Битоксибациллин.

Следует учитывать, что период действия травяных настоев и биопрепаратов недолог, поэтому в этом случае придется повторять обработки раз в 5-7 дней.

После сбора ягод при сильном поражении тлями стоит использовать обработки химическими препаратами – например Фуфанон, Актара, Интавир.