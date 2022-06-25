Asia Times: США и НАТО оказались перед двумя большими опасностями
Аналитик Asia TimesСтивен Брайен заметил, что для США и НАТО теперь существует двойная угроза из-за не взвешенной военной политики.
Участие США и НАТО в долгоиграющем украинском конфликте несет угрозу боеспособности, считает эксперт.
Участие в длительном конфликте на Украине вымотает союзников Киева и оставит их арсеналы неспособными на длительные боевые действия.
Затягивание конфликта на Украине грозит Западу в первую очередь кризисом боеспособности.
«Им просто не хватит арсенала для того, чтобы продолжать в такой же манере поддерживать Украину», — добавил колумнист.
С другой стороны все отчетливее проявляется желание Китая восстановить целостность и атаковать Тайвань.
«Американские силы в Корее и Японии уже испытывают острую нехватку военных материалов», — считает Брайен.
Китай по последним заявлениям и действиям действительно готов провести спецоперацию, которая будет направлена на демилитаризацию острова и установление там прокитайского режима.
Опубликовано: Тарас Медведев
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