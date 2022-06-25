Asia Times:  США и НАТО оказались перед двумя большими опасностями

Аналитик Asia TimesСтивен Брайен заметил, что для США и НАТО теперь существует двойная угроза из-за не взвешенной военной политики.

Участие США и НАТО в долгоиграющем украинском конфликте несет угрозу боеспособности, считает эксперт.

Участие в длительном конфликте на Украине вымотает союзников Киева и оставит их арсеналы неспособными на длительные боевые действия.

Затягивание конфликта на Украине грозит Западу в первую очередь кризисом боеспособности.

«Им просто не хватит арсенала для того, чтобы продолжать в такой же манере поддерживать Украину», — добавил колумнист.

С другой стороны все отчетливее проявляется желание Китая восстановить целостность и атаковать Тайвань.

«Американские силы в Корее и Японии уже испытывают острую нехватку военных материалов», — считает Брайен.

Китай по последним заявлениям и действиям действительно готов провести спецоперацию, которая будет направлена на демилитаризацию острова и установление там прокитайского режима.