Самый глубоко затонувший корабль был обнаружен на дне Филлипинского моря
25 июня американский исследователь и предприниматель Виктор Весково сообщил о нахождении в Филлипинском море одного из самых глубокозатонувших из когда либо обнаруженных кораблей в мире.
Весково рассказал, что к обломкам затонувшего судна был направлен подводный аппарат Limiting Factor при совместном участии со специалистом по эхолокации Жереми Моризе.
Согласно данным исследователя, обломки корабля находятся на глубине 6895 метров.
Обнаруженным судном оказался эсминец ВМС США, который затонул в 1944 году.
Опубликовано: Тарас Медведев
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