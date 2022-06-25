Садоводы эксперты рассказали, как спасти яблоню от нашествия тли

Бороться с паразитом помогают народные средства. Чтобы добиться положительных результатов от их применения, я обрабатываю яблони тщательно и часто. Периодичность – 1 раз в 7 дней.

Для уничтожении тли на яблоне я использую такие составы:

Зольный настой. Для его получения я заливаю золу (200 г) водой (5 л), настаиваю несколько часов, процеживаю. В полученную жидкость я добавляю немножко шампуня.

Раствор горчицы. Для его получения я заливаю горчичный порошок (50 г) водой (5 л), перемешиваю и даю настояться 2 дня. Прежде чем применить средство для обработки яблони, я добавляю в него мыльную стружку (30 г).

Отвар листьев табака. Чтобы его получить, я заливаю 100 г измельченного растительного сырья кипятком (5 л), еще раз довожу до кипения, а потом настаиваю 24 часа. Перед применением отвара его потребуется процедить.

Чесночный настой. Для его получения я заливаю измельченные в кашицу зубки чеснока (50 г) водой (5л). Даю жидкости настояться в течение 1 дня, потом ее процеживаю.

Отвар апельсиновой кожуры. Чтобы его получить, я заливаю свежие корки (300 г) водой (5 л), оставляю их на 24 часа, а потом провариваю в течение нескольких минут. Даю отвару остыть и процеживаю его через марлю.

Отвар стеблей томатов. Для его получения я провариваю в течение 10 минут здоровые побеги (2 кг на 5 л воды). Затем даю отвару настояться 2-3 часа. Перед применением его процеживаю и обогащаю мыльной стружкой (20 г).

Бороться с вредителем мне помогает и привлечение в сад насекомых, являющихся природными врагами тли:

божьих коровок;

журчалок;

жужелиц.

Для отпугивания паразита от яблонь я высаживаю под ними ароматные растения вроде петрушки, кориандра, мяты, тмина.

Петрушка поможет отпугнуть вредителей

В сложных случаях, когда применение народных средств не дает эффекта, я использую покупную химию. Мощным оружием в борьбе с тлей, на мой взгляд, является Кортлис. Этот препарат делает листву яблони опасным лакомством для паразита.

Отведав его, он гибнет от наступившего паралича.

Берите на вооружение мои подсказки, чтобы дать отпор тле и получить богатый урожай яблок. Помните, что одного лишь применения народных средств недостаточно.

Дополните его выпалыванием сорняков, уничтожением муравьев, использованием ловчих поясов. Благодаря комплексному подходу вы не оставите паразиту ни единого шанса!