Буданов: разведка Украины прогнозирует перелом в СВО в пользу Киева к августу
25 июня директор управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов сообщил, когда произойдёт ключевой перелом на фронте в пользу Киева.
В субботу вечером лидер службы разведки при Министерстве обороны Украины Кирилл Буданов сообщил, что в конце лета украинские войска могут переломить ситуацию на поле боя в свою пользу.
"Украина вернется к границам 1991 года, не будет никаких других вариантов, мы не рассматриваем других сценариев.
Начиная с августа произойдут определенные события, которые продемонстрируют всему миру, что начался переломный момент", - сделал прогноз Буданов.
Аналогичную позицию ранее высказывал советник Зеленского Алексей Арестович, заявлявший также, что к концу лета 2022 года НАТО поставит Киеву максимально большое количество тяжёлого оружия.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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