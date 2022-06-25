Буданов: разведка Украины прогнозирует перелом в СВО в пользу Киева к августу

25 июня директор управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов сообщил, когда произойдёт ключевой перелом на фронте в пользу Киева.

В субботу вечером лидер службы разведки при Министерстве обороны Украины Кирилл Буданов сообщил, что в конце лета украинские войска могут переломить ситуацию на поле боя в свою пользу.

"Украина вернется к границам 1991 года, не будет никаких других вариантов, мы не рассматриваем других сценариев.

Начиная с августа произойдут определенные события, которые продемонстрируют всему миру, что начался переломный момент", - сделал прогноз Буданов.

Аналогичную позицию ранее высказывал советник Зеленского Алексей Арестович, заявлявший также, что к концу лета 2022 года НАТО поставит Киеву максимально большое количество тяжёлого оружия.