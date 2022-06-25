Disney оплатит своим сотрудницам затраты на аборты

The Walt Disney Company заявила о своём намерении покрывать все расходы своих сотрудников на прерывание нежелательной беременности.

Одна из крупнейших кинокомпаний в мире заявили общественности о том, что будет возмещать все затраты своих сотрудников в случае необходимости выезда в другой штат для прерывания беременности. Disney принял такое решение после отмены конституционной защиты в отношении абортов.

Вслед за Disney другие компании также начали предоставлять своим сотрудникам такие гарантии: Netflix, Apple, Starbucks, American Express, Bank of America и другие крупные предприятия, которые не согласны с решением суда и обязуются покрывать все расходы своих сотрудников на аборты.

Напомним интересный факт, что в Соединённых Штатах Америки в настоящее время проходят многотысячные протесты с десятками задержанных целью которых является отстаивание прав женщин на право выбора касательно вопроса рождения детей.