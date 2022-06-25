Disney оплатит своим сотрудницам затраты на аборты
The Walt Disney Company заявила о своём намерении покрывать все расходы своих сотрудников на прерывание нежелательной беременности.
Одна из крупнейших кинокомпаний в мире заявили общественности о том, что будет возмещать все затраты своих сотрудников в случае необходимости выезда в другой штат для прерывания беременности. Disney принял такое решение после отмены конституционной защиты в отношении абортов.
Вслед за Disney другие компании также начали предоставлять своим сотрудникам такие гарантии: Netflix, Apple, Starbucks, American Express, Bank of America и другие крупные предприятия, которые не согласны с решением суда и обязуются покрывать все расходы своих сотрудников на аборты.
Напомним интересный факт, что в Соединённых Штатах Америки в настоящее время проходят многотысячные протесты с десятками задержанных целью которых является отстаивание прав женщин на право выбора касательно вопроса рождения детей.
Опубликовано: Диана Мудреченко
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Минобороны РФ: батальон теробороны ВСУ отказался ехать из Львова на Донбасс
Агрономы напомнили, что нужно делать с тепличными томатами в июне
Лавров заявил о подготовке НАТО и ЕС к войне против России
Фермеры рассказали, как посадить редис летом второй раз
ВСУ показали кадры первого применения РСЗО HIMARS