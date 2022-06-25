Угостите муравьев этим «десертом», и они вместе с тлёй исчезнут с участка

Летом в саду и огороде хозяйничают не только садоводы и огородники, но и муравьи. Эти трудяги снуют по участку и бесцеремонно устраивают муравейники, где посчитают нужным.

Если не оказывать «сопротивление», то весь участок станет муравьиной империей и окажется в «кочках»-муравейниках.

Сами они, конечно, не так опасны, как их «коллеги» - тля. Вот кто наносит серьезный ущерб, так это тля. Но они друг без друга никуда. Потому что муравьи питаются жидкостью, которую выделяет тля. Вот эти трудяги и защищают свой «источник пропитания» от посягательств других насекомых. Поэтому избавимся от муравьев, избавимся от тли.

Но для многих огородников – это дело непосильное. Потому что перепробованы все магазинные химикаты, с пометкой «от муравьев», все народные дедушкины и бабушкины средства, а этим всё нипочем.

И те огородники, кто всё ещё проигрывает в схватке, наверное, никогда не использовали самодельное средство на основе борной кислоты. Это вещество оказывает губительное действие на пищеварительную систему насекомых. Муравьи погибают от того, что не могут питаться.

Причем, если к другим инсектицидам муравьи вырабатывают устойчивость, то к бору нет.

Самый простой вариант – рассыпать порошок по тропинкам передвижения муравьев. Но более эффективно – это приготовить сладкие приманки. Муравьи – известные сладкоежки и не пройдут мимо «десерта». И сами съедят и в муравейник отнесут, чтобы других покормить.

Рецептов десерта можно быть несколько. Их даже легко придумать самим, главное – немного фантазии и немного борной кислоты.

А именно кислоты понадобится 10 гр. Обычно в такой фасовке вещество и продается.

Первый вариант

Развести пакет кислоты в половине литра теплой воды. В теплой воде кристаллы «охотнее» растворяются. И замочить в готовом растворе на 3-4 часа шкурки от банана. Лучше брать шкуру от хорошо созревших фруктов, потому что она слаще.

Собственно, банановые шкурки и будут приманкой. Нужно будет только разложить их рядом с муравьиными гнездами и по маршруту этих насекомых.

Второй вариант. Растворить пакетик кислоты в 0,5 л воды, добавить, сахар, варенье, мед (на выбор) разлить в небольшие блюдца-крышки и расставить по участку.

Третий вариант – шарики-приманки

Потребуется 2 яйца, чайная ложка меда и такая же ложка борной кислоты. Яйца отвариваем в крутую. Понадобятся только желтки. Их нужно вилкой размять в пюре. Туда же добавить остальные ингредиенты – мед и борный порошок. Все тщательно перемешать. Получится достаточно эластичная масса, чтобы накатать из нее шарики.

Приманку также разложить по пути следования насекомых. И запах яиц, и сладость меда являются привлекательными для муравьев. Они с удовольствием и сами поедят и отнесут матке в муравейник. Кстати такой же рецепт хорошо работает и против тараканов в доме. Это просто на заметку.

Вскоре после применения «десертов» на основе борной кислоты муравьи исчезнут с участка. А вместе с муравьями исчезнет и тля. И хлопот у садоводов точно станет меньше.