Накормите томаты хлебом в июне, чтобы они быстро пошли в рост, не болели и лучше плодоносили

Без подкормок ни одна культура хорошо расти и плодоносить не будет, и тем более томаты, одним из таких средств является обычный хлеб.

Этот продукт очень любят томаты. В нем содержатся все элементы для быстрого роста, хорошего развития и здоровья растений. А крепкие помидоры меньше подвержены болезням, атаке вредителей, да и плодоносить будут лучше.

Хлеб в первую очередь полезен тем, что содержит дрожжи. Сейчас может кто-то возразить и сказать, что дрожжи все погибли во время выпекания хлебобулочного изделия, и будут правы. Но нам и не нужны в этом случае живые дрожжи. Есть в продукте и те вещества, которые под воздействием термической обработки не распадаются, это белок. Именно он и нужен для наших томатов.

Белковые соединения в хлебе ни что иное, как легкоусвояемый азот для наших помидоров. Без него культура не будет расти и начнет чахнуть.

Кроме белковых веществ содержится в хлебе и комплекс витаминов группы B. Они не менее важны для пасленовой культуры. Именно витамины этой группы отвечают за иммунитет и стрессоустойчивость растений, дают помидорам энергию роста.

Но и это не все. Ещё в хлебе есть органический фосфор, который очень хорошо усваивается растениями.

Для приготовления ценнейшей органической подкормки на основе хлеба нам понадобится 10-литровое ведро теплой воды и 2 кг хлебных сухарей. Можно использовать и не засушенный хлеб.

Убираем емкость с содержимым в теплое место для настаивания на пару суток. За это время в нашем растворе появятся микроорганизмы, которые оздоровят микрофлору почвы.

Готовый настой получается концентрированным, поэтому его нужно обязательно развести водой. Один литр концентрата разводим 10 л теплой воды. Под каждый кустик выливаем по 1 л удобрения.

Вместо хлебных сухарей можно использовать и влажные пекарские дрожжи. Подкормка из них более питательная для томатов.