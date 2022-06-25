Asia Times: НАТО и США столкнулись с двумя угрозами из-за поддержки Украины

Аналитик издания Asia Times Стивен Брайен утверждает, что страны Североатлантического альянса во глава с США оказались перед двумя опасностями из-за украинского кризиса.

25 июня публицист новостного агентства Asia Times Стивен Брайен опубликовал новую колонку, в которой сообщил, что НАТО и Соединённым Штатам угрожает ряд проблем, связанных с их деятельностью по поддержке Украины в условиях российской военной спецоперации на территории этого государства.

По мнению Брайена, Североатлантический альянс и США существенно нарастили производство вооружений, тратя на это большие деньги. Вместе с тем данное оружие регулярно отправляется на Украину, однако конфликт всё ещё не закончен, фактически уже являясь затянутым, в то время как западная коалиция продолжает опустошать свои финансовые резервы.

Второй проблемой Стивен Брайен назвал возможное начало войны в странах Азии. Если начнутся боевые действия между Северной и Южной Кореей или Китай решит вернуть Тайвань военным путём, то американское государства и страны-участницы Североатлантического альянса окажутся обессиленными из-за поддержки Украины и не смогут помочь своим азиатским союзникам.