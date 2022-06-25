НАСА просит вернуть лунную пыль и тараканов

НАСА обратилось к бостонскому аукциону RR Auction с просьбой приостановить продажу лунной пыли, которая была собрана во время миссии «Аполлон-11» в 1969 году.

Эту пыль скармливали тараканам в рамках эксперимента. Его целью было выяснить, есть ли в лунной породе патогены, опасные для человека.

Юрист Космического агентства отмечает, что весь этот материал принадлежит федеральному правительству.

На аукционе флакон с 40 мг лунной пыли и три трупа тараканов планировали продать как минимум за 400 000 долларов. Но лот был снят с торгов.

В письме НАСА сказано, что агентство никому не давало разрешения хранить материалы после их анализа, в том числе для индивидуального использования и перепродажи.

Затем агентство направило аукционистам еще одно письмо, в котором попросило содействовать в возврате федеральному правительству данных материалов от нового владельца.

Тараканы, получавшие в пище лунный грунт, были изучены в Миннесотском университете. Ученые не обнаружили у них признаков инфекции.

Исследование проводила энтомолог Марион Брукс. Впоследствии она оставила материалы у себя, и ее дочь продала их в 2010 году.

Теперь лунная пыль и тараканы снова выставлены на продажу, но RR Auction не раскрывает имя продавца.

Адвокат RR Auction Марк Зайд говорит, что НАСА не было последовательно в отслеживании объектов, связанных с ранними космическими программами. В агентстве даже не знали о предыдущем аукционе.