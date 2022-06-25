НАСА просит вернуть лунную пыль и тараканов
НАСА обратилось к бостонскому аукциону RR Auction с просьбой приостановить продажу лунной пыли, которая была собрана во время миссии «Аполлон-11» в 1969 году.
Эту пыль скармливали тараканам в рамках эксперимента. Его целью было выяснить, есть ли в лунной породе патогены, опасные для человека.
Юрист Космического агентства отмечает, что весь этот материал принадлежит федеральному правительству.
На аукционе флакон с 40 мг лунной пыли и три трупа тараканов планировали продать как минимум за 400 000 долларов. Но лот был снят с торгов.
В письме НАСА сказано, что агентство никому не давало разрешения хранить материалы после их анализа, в том числе для индивидуального использования и перепродажи.
Затем агентство направило аукционистам еще одно письмо, в котором попросило содействовать в возврате федеральному правительству данных материалов от нового владельца.
Тараканы, получавшие в пище лунный грунт, были изучены в Миннесотском университете. Ученые не обнаружили у них признаков инфекции.
Исследование проводила энтомолог Марион Брукс. Впоследствии она оставила материалы у себя, и ее дочь продала их в 2010 году.
Теперь лунная пыль и тараканы снова выставлены на продажу, но RR Auction не раскрывает имя продавца.
Адвокат RR Auction Марк Зайд говорит, что НАСА не было последовательно в отслеживании объектов, связанных с ранними космическими программами. В агентстве даже не знали о предыдущем аукционе.
Опубликовано: Светлана Репина
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