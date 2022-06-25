Бархатцы – одни из самых полезных соседей для капусты
Бархатцы помогают сохранить урожай капусты от гусениц и мошек. Высаживать цветы можно вместе с рассадой капусты между лунками.
Капуста вырастает плотная и крепкая, а вредители обходят ваши грядки стороной. Жалко только, что от слизней не особо защищают, но с ними можно тоже бороться народными средствами.
Например, хорошо работает ловушка – бутылка из-под пахучего подсолнечного масла (только нерафинированного).
Положите бутылку на землю возле капусты, чтобы вредители смогли легко туда вползти. Из-за скользких стенок обратно они уже не смогут выползти, и поэтому этот народный метод отлично работает
Опубликовано: Антон Райт
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