ЕС признал победу России по вопросу транзита в Калининград через Литву
Европарламент заявил о победе РФ над блокировкой Литвой транзита в Калининград.
Сегодня из заявления депутата Европарламента от Литвы Пятраса Ауштрявичюса стало известно о том, что Литва больше не сможет пытаться блокировать перевозку грузов Россией в Калининградскую область через Литву.
"В Брюсселе сейчас очень жарко по поводу транзита в Калининград, и, похоже, Россия пока побеждает", — написал политик в одной из своих социальных сетей касательно перевозки грузов из России в Россию.
Примечательно, что президент Литвы Гитанас Науседа недавно сообщал о своей уверенности в том, что конфликт между Вильнюсом и Москвой будет решаться сугубо дипломатическим, а не военным путём.
Опубликовано: Диана Мудреченко
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Минобороны РФ: батальон теробороны ВСУ отказался ехать из Львова на Донбасс
Агрономы напомнили, что нужно делать с тепличными томатами в июне
Лавров заявил о подготовке НАТО и ЕС к войне против России
Фермеры рассказали, как посадить редис летом второй раз
ВСУ показали кадры первого применения РСЗО HIMARS