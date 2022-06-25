ЕС признал победу России по вопросу транзита в Калининград через Литву

Европарламент заявил о победе РФ над блокировкой Литвой транзита в Калининград.

Сегодня из заявления депутата Европарламента от Литвы Пятраса Ауштрявичюса стало известно о том, что Литва больше не сможет пытаться блокировать перевозку грузов Россией в Калининградскую область через Литву.

"В Брюсселе сейчас очень жарко по поводу транзита в Калининград, и, похоже, Россия пока побеждает", — написал политик в одной из своих социальных сетей касательно перевозки грузов из России в Россию.

Примечательно, что президент Литвы Гитанас Науседа недавно сообщал о своей уверенности в том, что конфликт между Вильнюсом и Москвой будет решаться сугубо дипломатическим, а не военным путём.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 
 

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