Вред фруктовым деревьям который может нанести грушевый клоп
Как уже видно из названия, этот вредитель отдаёт предпочтение грушам, охотно он лакомится и яблоками, гораздо реже нападает на другие плодовые растения. Крайне редко можно встретить грушевого клопа на вишнях и сливах, абрикосах.
В зимний период эти насекомые обустраиваются в растительных остатках, опавшей листве, коре деревьев и остаются до весны в малоподвижном состоянии.
Весной постепенно проявляют активность после распускания почек, но и в это время их популяция не слишком велика. Как только погода становится стабильно тёплой, грушевый клоп начинает активно размножаться.
Пик размножения приходится на самую засушливую погоду, в это время популяция грушевого клопа растёт с большой скоростью.
Не любят эти насекомые повышенную влажность, так как их личинок уничтожают многочисленные грибковые болезни.
Какую опасность представляет грушевый клоп:
При благоприятных условиях каждая самка начинает активно питаться, затем откладывает до 400 сероватых яиц на обратную сторону листьев в непосредственной близости от центральной жилки. Уже в июне появляются овальные, плоские личинки, окрашенные в светло-коричневый цвет.
Личинки начинают очень активно питаться побегами и нежными листьями плодовых растений.
Это приводит к тому, что листочки сначала покрываются белым налётом, затем желтеют, становится бурыми или обесцвечиваются, обильно покрываются тёмными испражнениями паразитов. Как только это происходит, листья полностью усыхают и опадают.
Если плодовые растения были сильно повреждены взрослыми особями и их личинками, то они прекращают развиваться и расти, в значительной степени снижается их зимостойкость.
Плоды тех растений, которые были повреждены грушевым клопом, получаются очень маленькими, имеют непрезентабельный вид, нередко опадают.
Ближе к началу июля у насекомых появляются крылья, благодаря которым клопы без каких-то проблем перемещаются на другие плодовые растения и повреждают их.
Опубликовано: Антон Райт
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