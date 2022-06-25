5 советов по выращиванию спаржевой фасоли, которые вам могут пригодиться

Спаржевая фасоль – культура из семейства бобовых, обладает многими полезными свойствами. В ней содержится необходимое количество витаминов, микроэлементов, клетчатки и часто применяется в диетическом питании для диабетиков.

Вырастить её довольно просто, если знать пять главных требований этого растения.

Тёплая земля

Всходы спаржевой фасоли очень чувствительны к холоду. Именно поэтому сажать растение следует тогда, когда земля достаточно хорошо прогреется. Лучшее время для этого: конец мая либо что даже лучше, начало июня.

Рыхлый грунт

Во время прорастания сеянцы фасоли выбрасывают на поверхность грунта толстые семядоли. И естественно, что в рыхлой земле они с этим справятся гораздо легче и быстрее, чем в твёрдой.

Питательная подкормка

Когда всходы дадут первые листочки, подкормите фасоль суперфосфатом (40 г на кв. м). При появлении бутонов заделайте в почву калийную соль (10 г на кв. м). Когда плоды начнут созревать, раз в две недели поливайте грядки раствором древесной золы (20 г на 10 л воды).

Обильное орошение

Больше всего во влаге фасоль нуждается в середине лета (с начала июля до середины августа). На протяжении этого времени увлажняйте посадки минимум один раз в неделю. Норма – 10–15 л на кв. м. Поливайте спаржевую фасоль под корень после заката.

Своевременная прищипка

Выращивание вьющихся сортов спаржевой фасоли никак не обойдётся без прищипки в соответствующий момент. При достижении растением двух метров в высоту обязательно прищипните его верхушку.

Таким образом вам удастся замедлить рост стебля и сфокусировать все соки на завязывание сочных и крепких плодов.